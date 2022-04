Plusieurs fournisseurs d’énergie peu empressés de revenir à Bruxelles

Ces derniers mois, plusieurs fournisseurs ont déserté le marché régional. Un Bruxellois qui souhaite désormais en changer n’a le choix qu’entre Lampiris et Engie. Ce manque de concurrence tire les prix à la hausse. Les Bruxellois déboursent davantage que les Flamands et les Wallons sur la partie de la facture soumise à concurrence (la redevance fixe et la consommation). Le Parlement bruxellois a approuvé, le 10 mars dernier, un projet d’ordonnance qui vise notamment à s’attaquer au duopole énergétique dans la capitale. Le texte du ministre de l’Energie, Alain Maron (Ecolo), mise surtout sur la « fourniture garantie ». Les ménages endettés chez plusieurs fournisseurs peuvent ainsi bénéficier d’un tarif social chez Sibelga durant un an (renouvelable). Qu’une entreprise débarque bientôt à Bruxelles demeure bien sûr une possibilité. Force est toutefois de constater que Mega et Luminus n’en feront pas partie. Le changement de législation ne convainc pas les deux sociétés.