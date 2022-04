Mehdi Carcela va prendre congé de Sclessin

Les projecteurs de Sclessin seront braqués, dimanche en début d’après-midi, sur Mehdi Carcela, qui prendra officiellement congé d’un public liégeois qui lui aura été fidèle jusqu’au bout et lui aura toujours été, durant les moments plus compliqués, d’un précieux soutien. Ce moment, qu’il aurait préféré ne jamais vivre tant son identification au Standard est forte et entière, l’ancien international marocain, plus nostalgique que jamais, le redoute depuis longtemps. Depuis qu’il sait, concrètement, que l’option d’une saison supplémentaire insérée dans le contrat d’un an qu’il avait paraphé à la surprise générale à la mi-février 2021 ne sera pas levée, ce qui aurait été le cas automatiquement si l’intéressé avait connu lors de cet exercice 2021-2022 50 % de titularisations. Avec 3 présences dans le onze de base, à Louvain et face à Zulte Waregem en championnat et contre le Beerschot en Coupe de Belgique, on est évidemment très loin du compte.