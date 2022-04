Les images des nouvelles tenues de combat pour les militaires belges

C’est le consortium SSC (Sioen, Seyntex, Crye Precision) qui a été sélectionné pour fournir le nouveau «Belgian Defence Clothing System» (BDCS) à la Défense au terme d’une procédure lancée en octobre 2019. SSC équipera pour les quinze prochaines années les militaires avec ces nouveaux vêtements multicouches et accessoires opérationnels pour un budget total de 410 millions d’euros, en vertu d’un contrat octroyé en en mars.

Les sociétés belges Seyntex et Sioen ont déjà coopéré dans le dossier du système de soldat opérationnel amélioré pour l’armée néerlandaise. Cette fois, elles étendent leur coopération avec l’entreprise américaine Crye Precision?, qui est déjà le fournisseur privilégié de plusieurs forces spéciales au sein de l’Otan, dont les forces spéciales belges.

Le vêtement opérationnel retenu par la Défense se compose de plusieurs couches (multicouches) où toutes les pièces sont complémentaires et intégrées de façon à garantir une protection «optimale» et «appropriée» aux soldats masculins et féminins. Cette panoplie comprend des sous-vêtements, des treillis et des protections supplémentaires différents, selon les conditions climatiques rencontrées sur les différents théâtres d’opérations où des unités belges risquent d’être engagées.

Ce nouvel équipement introduit également le nouveau motif de camouflage Multicam, aux tons plus désertiques pour lequel Crye Precision possède le brevet.