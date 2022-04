La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Biniam, la bonne petite ‘claque’ aux idées reçues»

L’Erythréen Biniam Girmay, premier Africain à remporter une grande course dimanche passé à Gand-Wevelgem, sera certainement un des favoris du championnat du monde qui se déroulera en 2025 au. Rwanda ! Et oui, L’Afrique est une terre de vélo et les Africains, Biniam en tête, vont sans doute ouvrir de nouvelles pages du cyclisme mondial. De quoi battre en brèche ces idées toutes faites de sports « définitivement réservés » aux Européens. C’est un compatriote de Biniam, Daniel Teklehaimanot, qui a ouvert la voie en 2012 en participant au Tour d’Espagne. Il sera même maillot à pois du meilleur grimpeur pendant quelques jours, sur le Tour 2015. Prochain objectif de Biniam Girnay, 21 ans, une étape au Giro. Un pays qui a colonisé le sien. Tout cela sous les couleurs de la Wallonie chez Intermarché-Wanty-Gobert. Sûr qu’avec Bini, on n’en a pas fini.

