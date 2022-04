Les parents de Natacha de Crombrugghe, portée disparue au Pérou: «Nous serons beaucoup plus utiles sur place qu’ici»

Pour Sabine et Eric de Crombrugghe, le temps s’est figé le 24 janvier 2022. Depuis ce jour, leur destin se trouve mêlé à celui d’une petite bourgade nichée à plus de 3.500 mètres d’altitude, dans les Andes péruviennes. Cabanaconde, 3.000 âmes à peine, se trouve à 221 kilomètres d’Arequipa, mais il faut 4h30 heures pour l’atteindre en véhicule depuis la seconde ville du pays. C’est dans ce pueblo en bordure du profond canyon de Colca, où se croisent des bourlingueurs venus des quatre coins de la planète et une population très ancrée dans ses traditions andines, que leur fille Natacha a été aperçue pour la dernière fois par l’œil d’une caméra de surveillance et par quelques rares témoins.