«Pogi a un mental de Flandrien»

Sous un ciel si bas que le canal de Terneuzen s’est pendu, entre les averses de grésil, Matteo Trentin a servi de guide lors de l’entraînement de vendredi, indiquant la voie la plus sûre au pied des Berendries, Molenberg ou Taaienberg, incitant ses équipiers du Team UAE à ne jamais perdre de vue la rose des vents. « Mais si vous voulez reconnaître le Tour des Flandres par le détail, il vous faudrait cinq jours ». L’ancien champion d’Europe, qui a roulé sa bosse de puncheur sur tous les parcours de la planète, n’est pourtant nullement inquiet. Dimanche, son leader ne risque pas de se fourvoyer. « Notre job, c’est d’amener Tadej dans la meilleure position possible à l’entrée des 40 derniers kilomètres. Le reste, il est capable de le faire tout seul. Il a les jambes et surtout, la tête pour réussir cela. »