Tadej Pogacar, le Ronde par amour du cyclisme

Son talent intrinsèque lui permet de sortir de sa zone de confort sans prendre de risque insensé. Le Slovène découvre le Tour des Flandres et pourtant, fait déjà partie des favoris. « Chaque fois que je prends le départ d’une course, je vise la victoire. »

Mèche au vent, joues rosées sur un visage juvénile, voix ténue, on lui demanderait volontiers s’il n’a pas oublié son journal de classe dans le casier scolaire avant de partir en week-end. Mais ce jeune homme discret assis derrière les micros, face aux caméras, est le meilleur cycliste de la planète. Double vainqueur du Tour de France , lauréat de trois des plus majestueuses classiques du calendrier mondial (Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie et Strade Bianche, dans l’ordre chronologique de ses succès) à 23 ans à peine. Un athlète qui n’oublie jamais, malgré l’âpreté du métier qu’il a choisi et le statut qu’il s’est forgé en moins de trois saisons, que le sport doit être source de plaisir. « Pourquoi je suis ici, en Flandre ? J’avais inscrit le Ronde sur mes plans de saison dès le mois de décembre dernier, parce que c’est une des plus grandes courses du calendrier, historique, où la compétition est souvent passionnante.