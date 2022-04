CSC, FGTB et CGSLB s’expriment d’une même voix pour réclamer une révision de la loi de 1996 sur la marge salariale. Leur pétition a recueilli plus de 87.000 signatures et les syndicats seront auditionnés par le Parlement. Des actions régionales sont prévues le 22 avril, avant une manifestation nationale le 20 juin. Le feu social couve.