Canada, Maroc, Croatie: les coaches des futurs adversaires des Diables réagissent au tirage au sort

John Herdman (Canada). « On voulait ce genre de groupe. Quand vous allez à la Coupe du monde, il n’y a pas de matches faciles et je pense que sur une journée, il n’existe pas d’adversaire invincible. Les Croates ont atteint la finale il y a quatre ans. Mais c’est justement ce qu’on veut, écrire à notre tour une histoire où nous serons les négligés triomphants. On s’en va là avec la mentalité d’une équipe qui n’a peur de rien. On ne sera pas naïfs, mais on n’aura pas peur. Il faut voir là-dedans l’occasion d’être des pionniers pour ce pays. On voudra marquer ce premier but et aller chercher cette première victoire en Coupe du monde. »

Vahid Halilhodzic (Maroc). « C’est un tirage très difficile avec les vice-champions du monde, la Belgique troisième du dernier Mondial et la meilleure équipe d’Amérique du Nord. De toute façon, il n’y a pas de petite équipe. Au Brésil en 2014, avec l’Algérie (NDLR : que la Belgique avait affrontée) on avait failli faire un exploit énorme contre l’Allemagne donc je vais essayer de faire la même chose avec le Maroc. Tout est possible, il faut y croire. Ce sont de grandes équipes avec des joueurs d’exception. »