Évacuation d’immeubles instables à Saint-Josse-ten-Noode: un chantier mis à l’arrêt (vidéo)

Le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, a décidé de suspendre un chantier dans sa commune, a-t-on appris vendredi soir. Cette décision est liée à l’identification vendredi matin d’un problème de stabilité dans deux immeubles, l’un situé au 56 rue Scailquin et l’autre au 47-51 de la chaussée de Louvain.

L’expert en stabilité dépêché en urgence par la commune sur les lieux a rendu son rapport en fin de journée. Celui-ci met en cause la responsabilité du chantier proche des lieux dans l’apparition des fissures constatées. Le gestionnaire des travaux sera auditionné par le bourgmestre la semaine prochaine.

« Nous avons fait le nécessaire pour assurer la sécurité de la population et reloger les habitants », a souligné Émir Kir. « Prochaine étape : pointer les responsabilités. En premier lieu, celle du chantier, qui ne pourra reprendre que si toutes les garanties sont posées. Nous serons intraitables. On ne construit pas sans se soucier de la sécurité publique ».

Les pompiers avaient été appelés vendredi vers 10h30 par une personne qui signalait la présence de fissures dans son logement. « Ils ont constaté les fissures sur place et ont fait appel à un ingénieur de la commune », a expliqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. « De commun accord, on a décidé de faire évacuer deux bâtiments, qui comptent 24-27 appartements en tout. (…) Des personnes vont être relogées par la famille et d’autres par les services communaux ».