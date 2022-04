Les conflits de gouvernance sont de retour chez Nethys

Depuis le départ de Stéphane Moreau en septembre 2019, la vie du nouveau conseil d’administration de Nethys ressemblait à un long fleuve (quasi) tranquille. Malgré les nombreux gros dossiers à traiter (le plus emblématique étant la vente de VOO) et les nombreuses réunions prévues, la nouvelle équipe mise en place semblait avoir trouvé sa méthode de travail, apaisée. Le président Laurent Levaux et le directeur ad interim Renaud Witmeur parvenaient toujours à une prise de décision collégiale, sans véritable tension.

Mais la machine s’est un peu grippée depuis que Renaud Witmeur a annoncé son départ vers le Grand Hôpital de Bruxelles, et qu’il faut lui trouver un successeur. « Là, c’est le bordel », entend-on chez Nethys. Un terme qui résume pas mal la situation décrite par les différentes sources contactées par Le Soir pour retracer la chronologie des derniers jours.