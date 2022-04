Walter Baseggio: «Avec le décès de Van Damme, je mesure ma chance d’être toujours là» (vidéo)

Walter Baseggio (43 ans) restera éternellement un enfant de la maison mauve. Même s’il n’est pas toujours tendre avec le Sporting ces dernières années, celui-ci lui a volontiers ouvert les portes de son stade à l’occasion de notre entretien. Le temps d’un shooting photos sur la pelouse où il a connu ses plus grandes émotions entre 1995 et 2008, suivi d’une petite promenade dans le quartier jusqu’à la fresque dédiée à Youri Tielemans, et c’est au « Green Park » que l’Echevin des Sports de la ville de Tubize a retrouvé tous ses repères pour refaire le monde. Comme à l’époque, quand « on y venait même à quelques heures du match, pour se détendre autour d’un café avant l’effervescence de la soirée », se souvient-il. Quinze ans plus tard, personne n’a oublié l’ancien nº10 du RSCA, étant apostrophé toutes les deux minutes par des fans nostalgiques. De sa simplicité et de son authenticité, davantage que de ses cinq titres de champion.