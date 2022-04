La société canadienne DHC veut relancer la production des bombardiers à eau ex-Canadair

L'avionneur a indiqué que le programme De Havilland DHC-515 Firefighter s'appuierait sur l'histoire des avions Canadair CL-215 et CL-415. Ces deux types d'avions sont utilisés depuis plus de 50 ans pour lutter contre les incendies de forêt en Europe et en Amérique du Nord mais ne sont plus en production.

Selon l'agence la Presse canadienne, dans une dépêche datée de Calgary, dans la province d'Alberta (ouest) et publié jeudi, la société a déjà signé des lettres d'intention avec des clients européens pour l'achat des 22 premiers avions et prévoit d'effectuer ses premières livraisons d'ici le milieu de la décennie.