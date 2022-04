Des changements à la Stib et la Tec ce lundi

Par Belga Publié le 2/04/2022 à 08:44 Temps de lecture: 2 min

A partir de lundi, il sera à nouveau possible de rentrer dans les bus et les (anciens) trams de la Stib par les portes situées à l’avant, a indiqué la société de transports intercommunaux de Bruxelles mercredi, confirmant une information de Bruzz. Ce n’était plus possible depuis le début de la pandémie, pour minimiser les risques sanitaires pour les chauffeurs et conductrices. « Toutes les portes des véhicules pourront dès lundi être à nouveau utilisées par les voyageurs », a confirmé An Van hamme, une porte-parole des transports publics bruxellois.

L’achat d’un ticket de transport directement auprès du conducteur restera par contre une habitude du passé, la Stib ayant développé la possibilité de payer sans contact dans ses bus et trams. Du changement aussi chez la tec Dès lundi, plusieurs retours à la normale verront également le jour en Wallonie. Dans les régions du Brabant Wallon, de Charleroi et de Liège, il sera désormais possible de monter à nouveau par la porte avant du véhicule mais il sera également obligatoire de valider le titre de transport. À lire aussi Bruxelles: la RTBF tient sa future ligne de tram, voici ce qui va changer L’achat d’un titre de transport à l’intérieur du véhicule sera à nouveau possible pour autant qu’un passage à l’avant du véhicule soit possible. Dans le cas contraire, l’achat d’un billet devra continuer à se faire via les différents canaux de vente de la Tec.