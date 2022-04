Un Bruxellois de 29 ans condamné à 25 ans de prison après le meurtre de sa petite amie

Ce vendredi, la cour d’assises de Liège a condamné Naïm Touzani, un Bruxellois de 29 ans, à une peine de 25 ans d’emprisonnement pour le meurtre de sa petite amie de 17 ans, tuée sous les coups. Le 9 avril 2017, il avait appelé les secours pour leur signaler que Siham était inconsciente dans l’appartement qu’il venait de prendre en location à Liège. Il avait fui à l’arrivée de l’ambulance, et la jeune femme avait été découverte en état de mort cérébrale. Son corps n’était plus qu’ecchymoses et plaies, et une centaine de traces de coups avaient été dénombrées.