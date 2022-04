D1B: la Pro League condamne les incidents survenus lors du match Lierse – Waasland-Beveren

Waasland-Beveren a abandonné tout espoir de terminer deuxième de D1B en s’inclinant 2-0 vendredi soir sur la pelouse du Lierse pour le compte de la 26e journée. Mais, surtout la rencontre a été marquée par une interruption d’une quinzaine de minutes à la suite d’échauffourées entre supporters. Alors que le Lierse menait à la marque, des échanges houleux entre supporters des deux clubs éclataient, suivi de jets de pétards.

Au lendemain des incidents, la Pro League a condamné fermement ces actes. Via un communiqué, le nouveau CEO, Lorin Parys, s’est exprimé officiellement : « J’ai déjà contacté les deux clubs pour savoir ce qui s’est passé. Chacun qui se rend coupable de ce genre d’incident, chacun qui met en péril la sécurité des autres spectateurs mérite la plus sévère des sanctions. Une expérience footballistique sûre dans les stades, c’est une nécessité absolue. En collaboration avec nos clubs, le gouvernement et les services de police, la Pro League travaille actuellement sur toute une série de mesures qui s’appliquera dès le début de la saison prochaine et qui garantira la sécurité. Des mesures très strictes sont prévues pour ceux qui mettent en danger la sécurité d’autrui. En prévision de ces nouvelles mesures, le Lierse va revoir ses protocoles de sécurité et consulter la police locale concernant d’éventuelles améliorations supplémentaires de la sécurité. »