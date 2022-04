Prix de l’énergie: le gouvernement néerlandais lance un appel singulier à la population

Le gouvernement néerlandais appelle les Néerlandais, par le biais de publicités dans tous les grands journaux, à prendre des douches plus courtes et à régler le chauffage à 19 degrés maximum à la maison. Dans les bâtiments gouvernementaux également, le thermostat sera réglé 2 degrés plus bas que d’habitude.

En raison de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont également fortement augmenté aux Pays-Bas. En mars, l'inflation néerlandaise a atteint le chiffre vertigineux de 11,9 % (elle est supérieure à 8 % en Belgique).