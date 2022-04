Hans Vanaken, un profil similaire à celui de Kevin De Bruyne? «Il peut postuler à une place de titulaire chez les Diables rouges» (vidéo)

Dans le cadre de notre émission « En attendant le match », Jean-François Remy (Rédacteur en chef de VOO Sport), Emiliano Bonfigli (RTL Sport), Guillaume Raedts (journaliste expert Diables rouges) et Grégory Bayet (Chef des Sports pour Sudinfo et Le Soir) sont revenus sur cette thématique : Hans Vanaken doit-il être comparé à Kevin De Bruyne ?

Pour Jean-François Remy, son profil est très particulier : « Dans l’espace, c’est un joueur d’une intelligence assez rare. Et c’est la comparaison que Roberto Martinez a voulu faire. Il dit souvent cela concernant Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Et il a le même avis concernant Hans Vanaken. Pour le coup, je suis assez d’accord également. Parce que, même s’il n’est pas extrêmement rapide, il peut compenser la vitesse athlétique par une vitesse de pensée. Il pense, il voit plus vite que les autres. Après tout ce qu’il a fait, je trouve ça logique de le positionner comme un élément important de cette équipe. Maintenant, il reste à voir où on le met quand tout le monde est là. C’est un joueur précieux, car il ne perd pas de ballons. Il a cette capacité de jouer juste. À l’heure d’aujourd’hui, il peut postuler à une place dans le onze de base. À la place de qui ? Je ne sais pas, mais, ça, c’est le choix de l’entraîneur. »

« Une évolution chez les Diables »

Un avis partagé par Guillaume Raedts : « L’avantage de Vanaken est qu’il peut jouer dans l’entrejeu ou plus haut. Un peu comme De Bruyne. On peut éventuellement les faire permuter pendant un match. Ce qui peut être une arme pour déstabiliser les adversaires. Son évolution avec les Diables est intéressante. Il a reconnu, à demi-mot, avoir mal vécu l’Euro puisqu’il était souvent en tribune. Mais je trouve que son discours a changé depuis quelque temps. Au début, il se disait tout heureux d’être sélectionné et de pouvoir taper le ballon avec Kevin De Bruyne. Maintenant, il est toujours dans le groupe, mais surtout pour se faire une place. »