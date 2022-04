Coupe du monde 2022: le programme des Diables rouges avant leur entrée en lice au Qatar

Plus de sept mois et demi séparent les Diables rouges de leur entrée en lice, contre le Canada, au Mondial qatari. Si l’échéance semble encore bien loin dans les esprits, les joueurs n’auront plus énormément l’occasion de répéter leurs gammes, de se préparer pour la grand-messe (exceptionnellement) automnale. Le mois de juin sera le théâtre du prochain rassemblement international, sans doute le plus important d’ici le coup d’envoi de la Coupe du monde. En l’espace de dix jours, les troupes de Roberto Martinez disputeront en effet quatre rencontres officielles dans le cadre de la Nations League : le vendredi 3 contre les Pays-Bas, le lundi 6 contre la Pologne, le vendredi 10 au pays de Galles et le lundi 13 en Pologne. Cette période marquera la fin officielle de la saison actuelle.

Le calendrier de l’exercice 2022-2023 ayant drastiquement été bouleversé par l’organisation du Mondial en novembre et en décembre, les équipes nationales n’auront droit qu’à une seule période de travail. Elle est prévue fin septembre. C’est à ce moment-là que les Diables rouges joueront leurs deux dernières rencontres de Nations League, deux matches qui seront aussi les ultimes occasions pour certains éléments de marquer des points… ou de se tirer une balle dans le pied : le jeudi 22 contre le pays de Galles et le dimanche 25 aux Pays-Bas. Six matches donc, et puis c’est tout a priori. Car le début de la « préparation » – si tant est que l’on puisse parler de préparation – est prévu le lundi 14 novembre, soit sept jours seulement avant le début des hostilités dans le Golfe. Un laps de temps qui comprend l’arrivée des joueurs au centre national de Tubize, le transfert en avion vers le Qatar et l’adaptation aux conditions climatiques/logistiques sur place. Ce qui laisse très peu de place à l’organisation d’une rencontre amicale, même si Roberto Martinez pourrait encore surprendre son monde d’ici là…