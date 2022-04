Deux fillettes décèdent dans l’incendie de leur maison (vidéo)

Un tragique incendie a éclaté ce samedi matin dans la commune de Comines-Warneton. Selon les informations de nos collègues de SudInfo et RTL Info, deux fillettes de 10 et 12 ans ont été prisonnières des flammes et ont succombé dans l’incendie.

Les pompiers sont toujours sur place, mais le feu a été maîtrisé. Le Parquet est également présent pour les premières constatations.