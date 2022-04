«Tout le monde peut battre tout le monde», «Il y aura un risque»: les Diables rouges prudents après le tirage de la Coupe du monde 2022

Depuis ce vendredi, les Diables rouges sont fixés. Ils affronteront le Canada, le Maroc et la Croatie dans le groupe F de la Coupe du monde 2022. Un tirage abordable mais qui demeure piégeux. Les joueurs de Roberto Martinez ne devront certainement pas présumer de leurs forces face à des adversaires valeureux et pétris de talents.

« Pas un groupe facile »

Thomas Meunier, qui n’a pas participé au rassemblement international cette semaine, était sensiblement du même avis que son coéquipier. « Notre groupe n’est pas insurmontable, mais c’est loin d’être un groupe facile », analysait le joueur de Dortmund dans les colonnes de L’Avenir. « Le Canada dispose d’une génération prometteuse, avec de vrais talents comme Alphonso Davies ou Jonathan David. Le Maroc a toujours été compétitif, avec de bons techniciens, et la Croatie, c’est un peu comme nous, une équipe à la moyenne d’âge assez élevée, une génération pour laquelle ce sera sans doute la dernière chance. Et faut-il rappeler qu’elle a disputé la finale de la dernière édition ? Il faudra qu’on se mette sous pression d’emblée. J’ai encore regardé récemment un documentaire sur le parcours de la France en 2002, quand elle n’avait pu se remettre de son échec d’entrée contre un Sénégal qui avait tout donné ce jour-là. On devra éviter le même genre de piège contre les Canadiens. Ce n’est pas comme en 2018, avec la Tunisie et Panama. Cette fois, il y aura un vrai risque d’entrée et on ne pourra pas se permettre d’entrer tranquillement dans le tournoi. »