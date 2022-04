Sept blessés dans un accident de voiture à Ixelles

Sept personnes ont été blessées dans un accident de la circulation au cours de la nuit de vendredi à samedi à Ixelles, ont indiqué les pompiers bruxellois. L’une d’entre elles est grièvement blessée.

L’accident est survenu vers 4h10 au carrefour de la rue Jean Paquot et de l’avenue Auguste Rodin. Une voiture et une ambulance se sont percutées, dans des circonstances encore non élucidées. La voiture a fini sa course sur flanc.