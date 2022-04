Arrivé à Dortmund lors de l’été 2020, Thomas Meunier aurait pu rejoindre le Barça cet hiver. C’est en effet une rumeur qui a circulé à un moment donné pendant le dernier mercato. Mais le club allemand a rapidement coupé court à toute velléité de mouvement. Le Diable rouge a confirmé l’information, dans une interview à CNN. « Quand Dortmund m’a dit que le Barça s’intéressait à moi, j’ai trouvé cela fantastique. Mais le club m’a dit : ‘désolé, tu ne peux pas partir’. »

Sous contrat avec le BVB jusqu’en 2024, Meunier explique avoir été en contact avec Jordi Cruyff. « Il m’a présenté le projet. Le but était de me prêter avec une option d’achat obligatoire mais ils étaient également prêts à me signer directement », avoue le latéral droit. « Une opportunité comme celle-là n’arrive qu’une fois dans la vie et tu ne peux pas dire non. Dortmund est un grand club mais le Barça, c’est encore autre chose. Ce n’était pas facile, mais j’ai compris la décision car cela s’est passé une semaine seulement avant la fermeture du marché des transferts. »