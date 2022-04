Vague de forfaits au PSG avant la réception de Lorient ce dimanche: Di Maria et Verratti sont blessés

Plusieurs titulaires manqueront sont forfaits et manqueront le match face à Lorient ce dimanche soir.

L’infirmerie parisienne se remplit de plus en plus comme l’annonce le club en faisant le point médical de ses joueurs. En effet, Keylor Navas, Julian Draxler, Juan Bernat, Abdou Diallo, Ander Herrera et Marco Verratti n’ont pas participé à la séance d’entraînement collectif du PSG ce samedi matin, à laquelle le directeur sportif Leonardo a assisté.

Ces six joueurs louperont donc l’affrontement face aux Merlus. Il faut ajouter Angel Di Maria à cette liste, « indisponible pour un problème musculaire ressenti aujourd’hui. Un nouveau point sera fait dans les prochains jours », comme l’annonce le PSG dans un communiqué.