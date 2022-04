D1A: un penalty concédé et les espoirs sérésiens balayés en fin de rencontre face au KV Ostende

Après avoir ouvert le score assez tôt dans la rencontre avec un but de Diallo, les Sérésiens ont vécu leur première désillusion en fin de première mi-temps, au moment où Cissé, malheureux, inscrit un but contre son camp.

Mais, en seconde période, Georges Mikautadze reprenait le ballon d’une demi-volée et inscrivait le 1-2. Un but qui mettait fin à une période de disette en termes de but pour l’attaquant géorgien qui pensait avoir fait le plus dur.