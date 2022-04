Jean-Louis Gracia après le penalty concédé par Seraing: «On est très frustré de la décision du VAR»

Seraing a vu la victoire lui échapper dans les derniers instants sur la pelouse du KV Ostende. Et ce, à cause d’une faute de main qui a provoqué un penalty en toute fin de match. Un penalty qui a donc scellé le sort des Métallos qui devront défendre leur place en D1A lors des barrages face au RWDM. « Bien sûr, on est très frustré de la décision du VAR, même si elle est juste. Effectivement ce penalty peut se siffler mais on a eu tellement de décisions contre nous depuis le début. Et je pense au penalty non sifflé contre l’Antwerp, à la même minute de jeu, 89e, mais en notre faveur. Penalty indiscutable où l’arbitre va voir le VAR et décide qu’il n’y a pas penalty », déclare Jean-Louis Garcia, le mentor sérésien au micro de la RTBF.

Mais il tient à pointer du doigt le positif notamment dans la mentalité affichée par son équipe. « Je suis fier d’eux, de leur prestation. Je leur ai dit que la meilleure équipe ce soir n’a malheureusement pas gagné le match », peste le Français.