Invasion de l'Ukraine - La guerre en Ukraine pourrait coûter "jusqu'à un point et demi de croissance" à l'Europe

Si la Française précise que "le degré d'incertitude est élevé" quant à ces estimations, elle considère qu'il faudra mener "une réflexion en profondeur concernant les sujets fondamentaux, dont la sécurité alimentaire, énergétique et numérique, ainsi que l'organisation des échanges commerciaux".

Interrogée sur la hausse des prix généralisés dans la foulée de la guerre en Ukraine, elle a estimé que le conflit "pousse à la hausse les anticipations de prix des céréales et des engrais dont la Russie et l'Ukraine sont exportatrices", et qu'il "peut affecter non seulement les récoltes de cette année, mais peut-être aussi celles de 2023".