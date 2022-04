Oscars: Denzel Washington à propos de la gifle: «Qui sommes-nous pour condamner?»

Denzel Washington s’est livré sur son échange avec Will Smith durant la cérémonie des Oscars.

La gifle qui fait le tour de la toile depuis maintenant une semaine, n’en finit pas de susciter des réactions. Suite au geste de Will Smith après la mauvaise blague de Chris Rock sur les cheveux de sa femme : Jada Pinkett-Smith, c’est au tour de Denzel Washington de se confier sur son interaction avec l’acteur. Pendant la cérémonie, de nombreuses personnes ont aperçu les deux hommes discuter ensemble. Le Huffington Post annonce que Denzel Washington s’est exprimé sur cet aparté hier, le samedi 2 avril, lors d’un sommet sur le leadership organisé par le pasteur chrétien évangélique T.D. Jakes à Charlotte.

Alors qu’il ne souhaite pas dévoiler les détails de la conversation qu’ils ont échangée, il révèle que Will Smith et lui, ont prié ensemble : « Je ne veux pas dire de quoi nous avons parlé, mais nous avons fait quelques prières ». Il poursuit : « Qui sommes-nous pour condamner ? Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation, mais je sais que la seule solution était la prière, c’est la façon dont je l’ai vu ».