Stib: les travaux place Flagey perturbent les lignes de bus et de tram

Des travaux de renouvellement de voies sur la place Flagey nécessitent l’interruption de la ligne de tram 81 et la déviation des bus 38 , 59 , 60 , 71 , N09 et N10 .

Bus 38, 60

Direction Gare centrale et Ambiorix : Les bus 38 et 60 sont déviés entre les arrêts Vleurgat et Flagey par l’avenue Louise, la rue de la Croix et la chaussée d’Ixelles. L’arrêt Biarritz n’est pas desservi. L’arrêt Vleurgat est déplacé avenue Louise n°294. Les bus desservent des arrêts supplémentaires Bailli (avenue Louise n°200), Vanne (arrêt du bus 54 direction Trône) et Musée d’Ixelles (arrêt du bus 71 direction Delta).

Direction Héros et Uccle Calevoet : Les bus 38 et 60 sont déviés entre les arrêts Blyckaerts et Flagey via l’avenue de la Couronne et la rue de la Brasserie, et entre les arrêts Flagey et Vleurgat par la rue de Vergnies, la rue de Henin et l’avenue Louise. Les arrêts Malibran et Biarritz ne sont pas desservis. L’arrêt Flagey est déplacé rue de Vergnies n°40. L’arrêt Vleurgat est déplacé avenue Louise n°285. Les bus desservent des arrêts supplémentaires Germoir (arrêt du bus 95 direction Wiener), Levure (arrêt du tram 81 direction Marius Renard), Dautzenberg (rue de Henin n°95) et Bailli (rue Lesbroussart n°123).

Bus 59

L’arrêt Flagey direction Hôpital Etterbeek-Ixelles est déplacé rue de la Digue n°8.

Bus 71, N09

Direction Delta et Herrmann-Debroux : Les bus 71 et N09 sont déviés autour de la place Flagey par la rue Malibran, l’avenue de la Couronne et la rue de la Brasserie. L’arrêt Flagey est déplacé place Sainte-Croix (le long des étangs). Les bus desservent des arrêts supplémentaires Flagey (arrêt du bus 38 direction Gare Centrale), Malibran (arrêt du bus 38 direction Gare Centrale), Blyckaerts (arrêt du bus 60 direction Ambiorix), Germoir (arrêt du bus 95 direction Wiener) et Levure (arrêt du tram 81 direction Marius Renard).

Direction De Brouckère et Gare centrale : L’arrêt Flagey est déplacé rue de Vergnies n°40.

Bus N10

Direction Fort-Jaco : Les bus N10 sont déviés entre les arrêts Flagey et Vleurgat par la rue de Vergnies, la rue de Henin et l’avenue Louise. L’arrêt Biarritz n’est pas desservi. L’arrêt Flagey est déplacé à l’arrêt du bus 38 direction Gare Centrale. L’arrêt Vleurgat est déplacé avenue Louise n°285. Les bus desservent des arrêts supplémentaires Dautzenberg (rue de Henin n°95) et Bailli (rue Lesbroussart n°123).