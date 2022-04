Les agents ont touché 32,3 millions d’euros sur les douze derniers mois

Le montant des rémunérations versées aux intermédiaires est au plus bas depuis 2017. Une preuve de plus que la pandémie a obligé les clubs à revoir leurs stratégies.

Depuis octobre 2018, le monde du football belge a été mis à mal par le Footbelgate puis par la pandémie. A force de jouer à huis clos, de nombreux clubs ont eu du mal à nouer les deux bouts. Une des manières d’y parvenir pour les 24 clubs professionnels des divisions 1A et 1B était de se montrer moins généreux avec les agents. Un comportement qui devait toutefois se vérifier dans les chiffres puisque, après avoir atteint un sommet avec 48,6 millions versés aux agents d’avril 2018 à mars 2019, les chiffres ont baissé à 46,1 un an plus tard et à 37,9 la saison dernière. Cette tendance s’est-elle poursuivie ces douze derniers mois ? La réponse est affirmative puisque selon le rapport communiqué par la Fédération belge, le montant total des rémunérations versées aux agents d’avril 2021 à mars 2022 est de 32,3 millions d’euros, soit le chiffre le moins élevé depuis 2017 (24,7). Et si on ne s’arrête qu’aux 18 clubs de D1A, le total est de 30,509 en baisse de 30 % par rapport à il y a deux ans (43,782).