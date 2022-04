D1A: le Standard s’incline 1-3 face à l’Union Saint-Gilloise qui assure sa place de leader

En seconde mi-temps, les hommes de Felice Mazzù ont joué avec plus de fluidité et se sont créé plus d’occasions que les Rouches. Sur corner, Bart Nieuwkoop a redonné l’avantage à l’Union à la 70ème minute. Treize minutes plus tard, c’est Casper Nielsen sur un travail somptueux de Kaoru Mitoma qui a inscrit le troisième et dernier but des Unionistes. But qui a permis à l’Union de souffler en fin de match.

Au classement, à une journée de la fin de la phase classique, l’Union Saint-Gilloise est leader du championnat avec 74 points pris en 33 journées. Les Unionistes possèdent désormais 5 points sur Bruges et sont sûrs d’être leader en entamant les Play-Off 1. Le Standard, malgré cette défaite, reste 13ème au classement avec 36 petits points.

La semaine prochaine, le Standard se déplacera à Saint-Trond tandis que l’Union accueillera le Beerschot pour cette dernière journée de la phase classique.

Les compositions

Standard : Henkinet, Dussenne, Bope Bokadi, Sissako, Dewaele, Pavlovic, Van Damme, Amallah, Carcela, Cafaro & Emond

Union Saint-Gilloise : Moris, Nieuwkoop, Bager, Burgess, Van Der Heyden, Lapoussin, Nielsen, Lazare, Teuma, Mitoma, Undav

Statistiques :