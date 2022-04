D1A: le Standard s’incline face à l’Union Saint-Gilloise qui remporte la phase classique et s’assure d’être en Europe la saison prochaine

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée, 1-3, sur le terrain du Standard de Liège, dimanche après-midi, pour la 33e journée de championnat de Belgique. Grâce à des buts de Teuma (9e), Nieuwkoop (70e) et Nielsen (83e) et malgré le but de Sissako (24e), les Saint-Gillois sont assurés de remporter la phase classique du championnat, à une journée la fin de celle-ci.

Dans un match aux enjeux bien divergents pour les deux équipes, c’est l’Union qui a pris les commandes grâce à Teddy Teuma. Le capitaine saint-gillois, bien placé à la réception d’un corner repoussé difficilement par la défense liégeoise, a envoyé une volée légèrement déviée dans les buts adverses (0-1, 9e). La réponse du Standard est venue du pied droit d’Emond, dont la reprise est venue mourir sur la barre transversale de Moris (16e).