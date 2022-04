Standard - Union Saint-Gilloise : Teddy Teuma ouvre le score pour les Unionistes (0-1, direct)

Entre le leader de la Pro League et le Standard, il y a 35 points d’écart. Les Unionistes se déplacent dans l’enfer de Sclessin ce dimanche midi pour confirmer leur place de leader au championnat. Les Brugeois se sont imposés ce vendredi et l’Union doit s’imposer chez les Rouches pour garder un écart de cinq points avec Bruges. De son côté, le Standard pointe à la 13ème place avec 36 points pris en l’espace de 32 matchs. Les Liégois ne jouent plus rien. Ils sont assurés de rester en Pro League l’année prochaine et ne peuvent plus prétendre au top 8.

La semaine prochaine, le Standard se déplacera à Saint-Trond tandis que l’Union accueillera le Beerschot pour cette dernière journée de la phase classique.