Standard: Mehdi Carcela mis à l’honneur pour son dernier match à Sclessin (vidéo)

Mehdi Carcela est un joueur qui est resté pendant plusieurs saisons au Standard. L’international marocain a déjà joué son 300ème match mais ce dimanche 3 avril, le club a rendu hommage au capitaine du jour.

C’est déjà son troisième passage au Standard, après un passage entre 2008 et 2011 et puis un second transfert entre 2013 et 2015. Pour fêter le 300ème match de Carcela, les supporters ont brandi une banderole tandis que la direction liégeoise lui a offert un maillot floqué « Carcela » mais avec le numéro 300.