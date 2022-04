L’instant techno: un masque qui ne manque pas d’air

Dyson vient d’annoncer un casque audio qui filtre le bruit… et l’air. Aussi gonflé qu’inutile ?

Samsung, Rowenta, Philips, Xiaomi et même Ikea, rares sont les marques tech à ne pas proposer de purificateur d’air. Il faut dire qu’avec la crise sanitaire, ces machines qui nous promettent un bon gros bol d’air frais ont gagné en popularité.

C’est à Dyson que l’on doit la dernière originalité en date. Ce mercredi, le célèbre fabricant britannique d’aspirateurs a présenté le Zone : un casque audio à réduction de bruit qui propose aussi un système de purification de l’air. Concrètement, les écouteurs du casque aspirent l’air et le filtrent avant de le diffuser via un cerceau devant la bouche et le nez de l’utilisateur. Cela peut ressembler à une petite révolution.

https ://www.youtube.com/watch?v=KW0nyPCQbjY