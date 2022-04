Tour du Pays basque : Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe seront les leaders du Wolfpack

Ce sera la 4e course à étapes de la saison pour le Belge de 22 ans, successivement 2e du Tour de Valence, vainqueur du Tour d’Algarve et 11e de Tirreno-Adriatico.

Remco Evenepoel et le double champion du monde français Julian Alaphilippe seront les deux leaders de Quick-Step Alpha Vinyl sur les routes de la 61e édition du Tour du Pays basque (WorldTour), qui débute lundi. L’équipe cycliste belge l’a annoncé samedi.

Le Tour du Pays basque débutera lundi à Hondarribia et se terminera samedi à Arrate, où le successeur du Slovène Primoz Roglic sera connu. En 2021, il s’était imposé devant son équipier danois Jonas Vingegaard et son compatriote Tadej Pogacar.

Le reste du Wolfpack est constitué de Dries Devenyns, Mauri Vansevenant, Louis Vervaeke, du Français Rémi Cavagna et du Britannique James Knox.

De son côté, Alaphilippe n’a pas encore levé les bras en 2022 mais pourrait bien débloquer son compteur sur une course où il compte trois succès d’étapes.

C’est d’ailleurs la dernière fois que «Pogi» n’a pas remporté le classement final d’une course à étapes à laquelle il a pris part. Depuis lors, il a enlevé le Tour de Slovénie et le Tour de France en 2021 avant de décrocher le Tour des Émirats arabes unis et Tirreno-Adriatico cette saison.