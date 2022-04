Les bougmestres et les inondations: «Subir l’ingratitude au quotidien est très pénible»

Dans la vallée de la Vesdre, les bourgmestres de Limbourg et de Trooz se confient. Près de neuf mois après le drame, Valérie Dejardin et Fabien Deltran restent déterminés. Mais ils sont épuisés.

Dans la vallée de la Vesdre, près de neuf mois après les inondations, la moitié des ménages sinistrés n’ont pas encore réintégré leur lieu de vie. A 25 kilomètres de distance, le même constat est dressé par Valérie Dejardin, bourgmestre de Limbourg, et Fabien Beltran, bourgmestre de Trooz, deux des communes parmi les plus dévastées par la rivière en furie.

Le drame vécu par ces populations n’en finit pas. « Le soleil de mars a fait du bien après un hiver très compliqué. On voit que les gens travaillent à nouveau, vont de l’avant », dit la première dont le domicile a été touché lui aussi. « Les gens veulent retrouver la vie d’avant le plus vite possible. Mais en réalité, il faudra faire mieux qu’avant, ce qui risque de prendre du temps, et ce n’est pas simple à expliquer », ajoute le second.