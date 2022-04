Podcast - Comment les stars de la musique verrouillent leur com’ « Grand angle », c’est le podcast de décryptage de l’actualité par « Le Soir ».

Par la rédaction Publié le 3/04/2022 à 17:20 Temps de lecture: 1 min

Des artistes comme Orelsan, les Rolling Stones ou Stromae ont annoncé de nouveaux albums ou des dates de concert au cours des dernières semaines, et notamment évidemment dans la presse et les médias. Mais les grand noms de la musique verrouillent de plus en plus leur communication. Les journalistes ont toujours plus de mal à les rencontrer ou à leur poser leurs questions. On vous emmène dans les coulisses de notre métier avec le chef du service culture, Daniel Couvreur.