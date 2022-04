Autisme et parentalité: «J’appréhende le jour où je ne serai plus là»

Les troubles du spectre autistique bouleversent la vie des parents. Entre réorganisation familiale et crainte de l’avenir, trois mamans nous parlent de leur vécu.

Depuis le diagnostic posé, c’est toute ma vie qui a changé et qui s’est mise à tourner autour de mon enfant. » Nathalie est la maman de Louis, six ans et demi, diagnostiqué d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) avant l’âge de deux ans. « Le fait d’avoir un autre enfant neurotypique (dont le fonctionnement est dit « typique », NDLR) m’a permis d’être très rapidement interpellée par certains signes. Il faut toujours faire confiance au ressenti des parents. »

Il n’est pas rare que le diagnostic émerge à l’adolescence, voire à l’âge adulte. « Suite à une situation de harcèlement scolaire et plusieurs tentatives de suicide, David a été diagnostiqué autiste Asperger à l’âge de 12 ans », explique Patricia, sa maman. « J’avais déjà des doutes lorsqu’il avait cinq ans, mais les professionnels n’ont jamais rien suspecté. »