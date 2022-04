D1A: Anderlecht donne une leçon à Charleroi et réintègre le Top 4 (4-0)

Dimanche soir, Anderlecht a remporté le duel des Sportings face à Charleroi, 4-0, au Parc Astrid. Grâce à cette large victoire et au partage de La Gantoise au Cercle, Anderlecht aura son sort entre ses mains quant à sa qualification pour les playoffs 1, lors de la dernière journée. Charleroi participera aux playoffs 2.

Le RSCA a montré ses intentions dès l’entame de match, assiégeant la surface des Zèbres et multipliant les occasions, parmi lesquelles une tentative de Kouamé bien stoppée par Koffi (10e) et un envoi non cadré de Refaelov, trouvé par un centre de Gomez (13e). Le portier carolo s’est néanmoins saboté en offrant un but tout fait à Kouamé, qui ne s’est pas fait prier pour envoyer l’offrande au fond des filets après une combinaison avec Verschaeren (1-0, 19e).