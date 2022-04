Accueil des Ukrainiens et régularisation des sans-papiers: la controverse

Certains avaient mis en garde, dans la majorité, dans l’opposition : avec le temps, le généreux et formidable accueil des réfugiés ukrainiens dans nos (notre) pays, basé sur le statut de protection temporaire automatique accordé par les autorités européennes, donnerait à voir immanquablement le contraste avec celui, codifié et restrictif, qui est le lot des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants en règle générale, parfois en Belgique depuis de longues années – ceux provenant de théâtres de guerre, d’oppression ou fuyant les conditions économiques et sociales dans leurs pays. Selon les mêmes interlocuteurs, ce contraste, justifié dans l’urgence et vu la gravité des faits à l’est de l’Europe, en plus de l’être humainement, deviendrait politiquement problématique…