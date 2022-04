Le jeu vidéo, ce nouveau Louvre

On trouve des centaines de tableaux dans les jeux vidéo, des toiles de maître qui sont rarement là par hasard. De la Renaissance italienne à l’art moderne, bien plus qu’un décor, qu’apportent-ils à l’histoire et au gameplay ?

Cette histoire d’amour, ce « coup de foudre qui dure » entre la peinture et le jeu vidéo, ça commence à devenir sérieux. Tous les jours, un nouvel hommage du second à la première. En décembre dernier, au Louvre, une huile sur toile tirée du jeu Halo Infinite a trouvé place auprès de la Joconde et de la Vénus de Milo. En janvier, le Belge Thomas Meynen (Studio Waterzooi) a sorti Please, Touch the Artwork, un puzzle game dans lequel on est invité à toucher des œuvres de Piet Mondrian. La semaine dernière, pour illustrer le manque d’eau potable en Afrique, Netflix a présenté This is a true story, un jeu vidéo très engagé aux allures, lui aussi, de peinture à l’huile.