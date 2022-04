Lotte Kopecky remporte le Tour des Flandres féminin et fait briller son maillot tricolore

Après 158,6 kilomètres autour d’Audenarde, la Belge s’est imposée devant les Néerlandaises Annemiek Van Vleuten (Movistar) et Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx). C’est la deuxième victoire belge sur le Ronde féminin après celle de Grace Verbeke en 2010.

Après onze monts et une flopée de zones pavées, un groupe de six s’est détaché en tête avec notamment la championne de Belgique Lotte Kopecky, accompagnée de ses équipières du Team SD Worx, la Suissesse Marlen Reusser et la Néerlandaise Chantal van den Broek-Blaak.