Le magnifique hommage du Cercle de Bruges à Miguel Van Damme, décédé d’une leucémie cette semaine (photos et vidéos)

Suite à ce drame, tous les joueurs des clubs belges arborent un brassard noir en hommage au Belge lors de cette 33e journée de Jupiler Pro League, et une minute de silence a été respectée avant chaque rencontre.

Pour l’occasion, le club avait demandé à ses fidèles supporters de venir un peu plus tôt au stade pour cette cérémonie. Dix minutes avant le coup d’envoi, de jeunes joueurs sont montés sur le terrain, pour former le numéro 16 dans le rond central, pendant qu’était projeté un film retraçant la vie de l’ex-gardien avec une chanson de Phil Collins choisie par la famille.

Les deux équipes, qui se sont présentées avec un t-shirt marqué du numéro 16, se sont ensuite recueillies devant une banderole avec la photo de leur ex-collègue. Enfin, les Brugeois ont endossé des maillots spéciaux avec le nom de « Miguel » sur le dos, qui seront vendus aux enchères au profit de Me To You, une fondation luttant contre la leucémie.