De la moto à l’auto: des débuts presque parfaits pour Valentino Rossi

Tant aux essais qu’en course, le nonuple champion du monde moto s’est montré plutôt consistant et surtout très appliqué pendant tout un week-end au cours duquel il aura constitué l’incontestable attraction pour une foule qui n’avait d’yeux que pour lui. Au moment de prendre le relais de son équipier Nico Müller après les 55 premières minutes de course, Vale n’a pu réprimer un petit signe de la main aux très nombreux spectateurs massés au-dessus du stand WRT.

Pas de faute en piste…

Puis, il a tout de suite repris sa concentration pour enfin monter en piste et signer un relais exempt de fautes, au gré duquel il conserva la 13e position provisoire à laquelle son équipier suisse lui avait ramené la voiture – une voiture qui s’était qualifiée 15e au cumul du meilleur temps signé par chacun des trois membres de l’équipage, au sein d’un plateau riche de 52 voitures. Il aurait peut-être pu attaquer l’une ou l’autre des voitures qui le précédaient à un moment de la course, mais on peut supposer que le team lui avait recommandé la prudence pour cette première.

…mais une au stand !

Las, au moment de rentrer au stand peu avant les deux heures de course, pour céder le volant à Fred Vervisch chargé d’achever la course, Valentino Rossi a raté son stand, et a dû remonter en piste pour un tour ! Une fausse manœuvre qui a fait dégringoler la nº46 en 27e position. « Ça, c’est l’expérience ! », confiait Rossi dans un petit sourire, pendant que son équipier remontait une partie du peloton jusqu’à la 17e position finale. « Il y avait beaucoup de confusion dans la pitlane, car plusieurs voitures étaient rentrées en même temps que moi. J’ai raté mon box, et j’ai ainsi dû remettre les gaz pour faire un tour en plus. C’est dommage, mais ce n’est pas grave : j’ai beaucoup appris tout au long du week-end, et je pense avoir signé des chronos décents. Je regrette d’ailleurs d’avoir dû couvrir plusieurs tours derrière la voiture de sécurité, ce qui était moins sympa… »

Après l’arrivée, la direction de course annonçait cependant que le résultat de la voiture était sujet à investigation suite à cet arrêt raté. On peut supposer que le fait que Rossi soit remonté en piste alors qu’il avait déjà desserré ses harnais de sécurité dans la voie des stands a sans doute retenu l’attention des commissaires sportifs…