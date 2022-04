Après sa dernière à Sclessin, Mehdi Carcela a tenu à remercier les fans du Standard: «Sans eux, ma carrière n’aurait pas été aussi belle» (vidéo)

Titulaire et capitaine au coup d’envoi, il a versé une petite larme avant d’entamer les débats. « Je ne m’attendais pas à voir Poco et Régi débarquer comme ça, sur le terrain, et me faire un cadeau ». Deux amis d’enfance, qui lui ont offert un double cadre, avec un maillot floqué du chiffre 300 mais aussi un visuel spécial. Un présent en décalé, en raison de la crise sanitaire, car l’ailier a finalement foulé 316 fois les pelouses avec les couleurs du Standard sur les épaules. Toutes compétitions confondues, de quoi faire déborder la boîte à souvenirs.

Un aspect fou que Mehdi adore mettre dans son jeu, pour casser les défenses et faire lever les foules. Des gradins qui ont scandé son nom à plusieurs reprises ce dimanche, notamment lors de son remplacement.

« J’ai envie de les remercier du fond du cœur car, sans eux, je n’aurais pas été le même joueur. Si je n’avais pas entendu rugir les mots Carcela et Standard à de maintes reprises, je ne crois pas que ma carrière aurait été aussi belle. Et je dis cela alors que j’ai gagné des titres ailleurs. Mais ce club, cette ville, c’est juste particulier, parce que c’est le seul endroit au monde qui m’aura fait verser des larmes. Celles que je m’efforce de cacher depuis le début de la journée ». Derrière un sourire aussi communicateur que reconnaissable. « Je rigole tout le temps, peu importe ce qui se passe au quotidien. Je dis au revoir mais pas adieu, car je reviendrai. Nous verrons bien comment et dans quelles circonstances. Quoi qu’il se passe demain, je resterai supporter ».

Désormais, c’est sous d’autres cieux, certainement exotiques, que se destine son futur. Sans pression, ni prise de tête. « Pas mon genre. Je ne fais jamais de calculs. Je donne le meilleur de moi-même, pour faire plaisir à ceux que j’aime et basta ».

Le feu follet balaie tout d’un revers de la main mais n’oublie rien. « Je regrette tout de même les dernières saisons car rien n’a tourné comme je le voulais, sur et en dehors des terrains. C’est dommage mais la vie est ainsi faite. Je n’ai pas envie de dire que je méritais de jouer plus ou que je devais avoir un autre rôle. Mon statut a changé, notamment quand on m’a rendu vieux alors que je reste jeune dans la tête (rire). Je ne garde que les plus belles images dans mon cerveau et je fais abstraction de ce qui n’a pas été ».