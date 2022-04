Guerre en Ukraine: l’horreur et la désolation dans les rues de Boutcha

Des corps de civils en pleine rue, des habitants traumatisés, une ville dévastée… Européens et Américains dénoncent des crimes de guerre. De nouvelles sanctions contre la Russie se préparent.

De loin, la E40 n’a plus rien de l’autoroute menant à Kiev, et tout d’une scène de guerre : les stations-service qui la flanquent sont détruites, les bombardements ont crevé le bitume. De près, c’est une scène de crime : à l’approche de Boutcha, à une petite trentaine de kilomètres de la capitale, des voitures calcinées et, contre leurs carcasses, des corps. Une équipe de la BBC, arrivée sur les lieux dix heures après que les troupes russes ont battu en retraite, en a dénombré treize. Des civils. Certains calcinés.