La lutte sera terrible en division d’honneur pour accrocher le Top 4

Léopold – Louvain : 2-2. Après une première période peu passionnante et finalement peu de véritable possibilités pour les 2 équipes à l’exception de quelques p.c. mais surtout une intervention remarquable de James Carr sur une reprise de Max Plennevaux, la seconde période a offert plus d’occasions mais aussi d’intensité entre 2 équipes toujours en lutte pour valider leur place dans le dernier carré. Il fallait finalement attendre la 41e minute pour assister à l’ouverture du score sur un magnifique effort personnel de Max Plennevaux. La réaction des visiteurs ne se faisait pas attendre et les Universitaires prenaient la direction des opération. Et c’est sur une phase de penalty que Ricardo Santana égalisait méritoirement pour les Brabançons (57e). Le partage n’arrangeait aucune des 2 équipes et personne n’était donc prêt à se contenter du résultat. Et à la 66e minute, Pilou Maraite offrait l’avantage aux siens après une phase un peu confuse. Mais, moins de 60 secondes plus tard, le Léo obtenait un stroke après une poussée sur Arthur Verdussen dans le cercle.