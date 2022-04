Des carences dans toutes les lignes: les bulletins du Standard face à l’Union

6 Henkinet : impuissant sur les trois buts, il repousse joliment une intervention malencontreuse de Merveille Bokadi (76e).

5,5 Dewaele : il ne s’en est pas trop mal sorti défensivement face à Kaoru Mitoma. Son manque d’élégance technique ne lui a toutefois pas permis de faire la différence sur son flanc.

4,5 Sissako : il dévie malencontreusement la frappe de Teddy Teuma dans ses propres filets avant d’égaliser à la 24e. Un but qui n’a pas empêché les vieux démons de ressurgir, notamment lors d’un tacle trop court sur la troisième rose unioniste.

6 Bokadi : le plus solide derrière, et le plus à l’aise au moment de construire. Jamais stressé, il a fait le job en muselant Deniz Undav.