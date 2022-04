Civils massacrés dans la région de Kiev: la Russie suspectée de «crimes de guerre»

Les Nations unies ont estimé dimanche que la découverte de fosses communes à Boutcha en Ukraine après le retrait des forces russes soulevait de sérieuses questions quant à de « possibles crimes de guerre », soulignant l’importance de conserver toutes les preuves. « Ce que l’on sait à ce jour soulève clairement des questions sérieuses et inquiétantes sur de possibles crimes de guerre et de graves violations du droit international humanitaire », a déclaré le bureau des droits de l’Homme de l’ONU.

L’ONU à la recherche de preuves

Le bureau des droits de l’Homme des Nations unies a déclaré que son personnel sur le terrain n’avait pas encore été en mesure de vérifier ces affirmations. « Nous sommes très préoccupés par les photos et les vidéos disponibles, y compris les images de corps avec les mains liées dans le dos », a-t-il cependant ajouté. Il n’a dans le même temps pas exclu que « des corps de soldats ukrainiens ou russes tués pendant les hostilités » figurent parmi les « quelque 300 cadavres que les autorités de la ville disent avoir retrouvés et enterrés ».